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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Липецкая фабрика Roshen обжаловала в кассации доначисление налогов

Арбитражный суд Центрального округа назначил на 14 ноября рассмотрение кассационной жалобы АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"» (ЛКФ; входит в корпорацию Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко) по спору о доначислении компании 361,5 млн руб. налогов. Об этом сообщается в картотеке арбитража. Ранее решение ФНС о доначислении 285,9 млн руб. НДС за 2012 год, а также 26,2 млн руб. пеней и 49,4 млн руб. штрафа поддержал Арбитражный суд Липецкой области и Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Разбирательство по этому спору тянется с октября 2015 года. Согласно материалам дела, основанием для пересмотра размера налога стали работы по строительству кондитерской фабрики и распределительного центра в селе Косыревка, которые выполняло нижегородское ООО НПФ «Металлимпресс». По данным ФНС, расчет с генподрядчиком велся по завышенным ценам, что позволило ЛКФ получить необоснованную выгоду при возмещении НДС. Налоговая нашла фирмы-однодневки в цепочке контрагентов «Металлимпресса» и указала на транзитный характер перечисления средств, а также на недостоверные сведения в отчетных документах. В свою очередь, «Рошен» обратился в суд и попытался доказать добросовестность генподрядчика, а также ошибочность выводов строительно-технической экспертизы, которую провела ФНС.

Всего компания считает спорным доначисление порядка 1 млрд руб. налогов, рассказал ТАСС представляющий интересы предприятия адвокат Александр Гурьев. Помимо дела на 361,5 млн руб., еще пять аналогичных приостановлены до окончания первого.

Сергей Калашников


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