В России раскрыта «благотворительная организация», финансировавшая террористов

ФСБ и СКР провели в Кабардино-Балкарии спецоперацию, в результате которой задержали двух человек — брата и сестру. Их подозревают в создании преступной группы из более чем 100 человек, которая под видом благотворительности собирала деньги на финансирование запрещенных в России террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство», сообщает ФСБ. По версии следствия, деньги собирались с февраля 2015 года через интернет. Всего было собрано более 6 млн руб.

Видеозапись задержания опубликована на YouTube-канале СКР.

Сеть действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, Тюменской области, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, Ингушетии и Татарстане.

Среди членов «благотворительной организации» был участник вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик, спланированного террористом Шамилем Басаевым.

СКР сообщает, что было проведено более 90 обысков у «контрагентов фигурантов уголовного дела». Были изъяты экстремистская литература, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, $6 тыс. и документы о перечислении денег, предназначенных для вывоза за рубеж.

О другой раскрытой сети, финансировавшей боевиков за рубежом,— в материале “Ъ” «Деньги для террористов собирали и растрачивали».