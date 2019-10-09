СК выясняет обстоятельства смерти пассажира рейса Красноярск-Москва

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) организовало проверку по факту инцидента 8 октября на борту самолета Вoeing 737-800, выполнявшего вечерний рейс из Красноярска в Москву (Домодедово). Как рассказали в ведомстве, во время полета один из пассажиров пожаловался на сильное недомогание, в связи с чем командир воздушного судна совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. «Поднявшиеся на борт самолета врачи констатировали смерть пассажира. Предварительной причиной смерти стало сердечное заболевание»,— говорится в материалах проверки.

Илья Николаев