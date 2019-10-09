В Нижнем Новгороде пожар площадью 600 кв. м потушили на складе с изделиями из ПВХ

В Нижнем Новгороде в ночь на 9 октября тушили пожар на металлическом складе с изделиями из поливинилхлорида на Московском шоссе, 320 б. По информации регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составила 600 кв. м, погибших и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в 1:36, ликвидация открытого горения была объявлена в 4:25, ликвидация последствий пожара – в 6:49. В тушении принимали участие 63 человека и 16 единиц техники. Предварительная причина пожара в настоящий момент не известна. По данным сервиса «Яндекс. Карты», по указанному адресу расположен магазин автозапчастей «Камион».

Анастасия Еремина