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Вокруг полигона «Красный Бор» планируется установить бетонную стену

Армированную бетонную стену планируется установить вокруг карт с отходами на полигоне «Красный Бор». ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» разработало проект по созданию противофильтрационной завесы. Стена позволит предотвратить попадание загрязняющих веществ за пределы полигона в случае возникновения внештатных ситуаций.

Проектно-изыскательские работы для реализации проекта уже проведены. Глубина стены составит до 10 м, протяженность — более 3 км. Материалы планируется передать ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"».

Напомним, что процесс передачи полигона в федеральную собственность был запущен летом. Он должен завершиться до конца года. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что полигон будет обезврежен в рамках программы «Чистая страна». На рекультивацию «Красного Бора» может потребоваться 60 лет.

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