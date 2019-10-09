Вице-спикеру красноярского горсовета пригрозили отставкой

Депутаты горсовета Красноярска планируют отправить отстранить от должности заместителя председателя представительного органа единоросса Андрея Козикова. Соответствующий вопрос вынесен на внеочередную сессию, которая пройдет 10 октября.

Инициатором выступила группа депутатов из 12 человек, все они представители фракций ЛДПР и КПРФ. Свои действия народные избранники объяснили тем, что вице-спикер не исполняет обязанности. «Он должен работать в горсовете, но его там никогда нет. Должен обеспечивать взаимодействие комитетов, координировать деятельность по правотворческой работе. Этого ничего нет. Все нормативные акты горсовет приводит в соотвествии с федеральными законами лишь после представления прокуратуры»,— рассказал «Ъ-Сибирь» один из инициаторов, член фракции ЛДПР Роман Крастелев. По его словам, для того, чтобы отправить в отставку господина Козикова, за это должны проголосовать 19 депутатов из 36 должны.

Андрей Козиков стал заместителем председателя красноярского горсовета в октябре 2018 года. Тогда за его кандидатуру проголосовали 24 человека, десять избранников от ЛДПР — против. С 2001 по 2017 года был руководителем или заместителем гендиректора ряда предприятий, с 2017 года возглавляет ООО «Городской молочный комбинат».

Юлия Сасевич