Для создания лыжероллерной трассы понадобилось 4,5 га лесов в Закамске

Комиссия по землепользованию и застройке Перми сегодня рассмотрела заявление городского спорткомитета об исключении из зоны городских лесов участка в 4,5 га в районе лыжной базы «Прикамье» (ул. Агрономическая, 23, Кировский район), а также еще 0,5 га из состава зоны Ж-5 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки). Чиновники предложили перевести данные участки в состав зоны Р-2.

На указанных участках планируется строительство лыжероллерной трассы для организации тренировочного процесса спортсменов. Как пояснил начальник отдела городской среды и природопользования Перми Лев Третьяков, вывод участка из зоны лесов необходим для начала реализации проекта, поскольку трасса — объект капстроительства (асфальтовая дорожка шириной 8 м и длиной 3 км), а объекты капстроительства в лесу строить запрещено.

По его словам, трасса пройдет на пути уже существующей лыжной трассы. При этом господин Третьяков отметил, что под вырубку попадает от 8 до 20 деревьев, а сам участок — незалесенный. Существующий плюсовой баланс городских лесов в 290 га позволяет изъять этот участок, пояснил он. Сама трасса нужна для круглогодичных тренировок лыжников. Было подчеркнуто, что сейчас дети, занимающиеся этим видом спорта, вынуждены тренироваться на дорожках вблизи недостроенного крематория.

В итоге члены комиссии одобрили проект.