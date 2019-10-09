В Челябинске прокуратура попросила суд заблокировать сайт спа-салона на Кировке

Прокуратура Центрального района Челябинска направила исковое заявление в суд с требованием признать информацию на сайте спа-салона Vip-Soblazn, работающего на Кировке, запрещенной к распространению в РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФАС России, по требованию которого ранее были демонтированы рекламные баннеры салона с исторического здания.

Прокуратура обратилась в суд, рассмотрев обращение Челябинского УФАС. Ранее в антимонопольное ведомство поступила информация от городского управления МВД с просьбой проверить законность информации, размещенной на сайте спа-салона, на предмет соответствия требованиям рекламного законодательства. По данным УФАС, сведения на интернет-ресурсе не является рекламой, поэтому антимонопольный орган не может принять меры реагирования. Признаков недобросовестной конкуренции также не установлено. При этом полиция представила документы, подтверждающие, что с 2017 года в салоне на улице Кирова оказывались услуги интимного характера за вознаграждение. В результате УФАС обратилось в прокуратуру. По иску надзорного ведомства суд может обязать оператора связи ограничить доступ к сайтам с запрещенной информацией, до включения ресурса в специальный реестр.