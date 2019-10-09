В Краснодаре на Гидрострое начнут строить новый детский сад

Новый детский сад начали строить в Краснодаре по улице Валерия Гассия, 6/д. Им занимается строительная компания «ТМК и К». В будущем году мэрия планирует приобрести учреждение в муниципальную собственность.

Сад будет на 240 мест. Он рассчитан на 10 групповых ячеек. Четыре из них будут на первом этаже (две ясельных), шесть – на втором. Также в здании планируется медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, физкультурный зал, а также территория с игровыми площадками и теневыми навесами.

В настоящее время на объекте идут земляные работы по формированию котлована. Завершить строительство детсада планируют в конце 2020 года.

Василий Хитрых