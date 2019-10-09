«Признаки деградации системы проявляются все сильнее»

Пришел черед силовиков: накануне в суды снова поступили иски к оппозиции. В частности, московская прокуратура требует взыскать с Алексея Навального и других оппозиционеров 5 млн руб. Таким образом предполагается компенсировать затраты Росгвардии на работу на акциях протеста 27 июля и 3 августа. Ранее аналогичный иск подал столичный главк МВД — он намерен отсудить в совокупности почти 18 млн руб. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные действия сплачивают оппозицию и провоцируют новые протесты.

Похоже, что искам к оппозиции нет конца: работники ресторана «Армения», сотрудники Московского метрополитена, «Мосгортранса», вот еще Росгвардии и полиции — все требуют возместить свои непредвиденные расходы в связи с несанкционированными митингами. Суммы растут в геометрической прогрессии — их уже трудно посчитать. Речь идет о десятках миллионов рублей. Юристы разводят руками: все это беспрецедентно. Это трудно комментировать, исходя из здравого смысла.

Полиция и Росгвардия были вынуждены задействовать дополнительные силы, чтобы пресечь незаконные акции. Хорошо, а когда митинги в поддержку власти или футбольные матчи — тоже потом через суд взыскивать? Или, например, то, что защитники государства приравняли себя к хозяйствующим субъектам — вдруг начали вести счет прибылям и убыткам. Но это никого не волнует. Главное — разгромить оппозицию. Расчет понятен.

Исполнительные листы на неподъемные суммы фактически парализуют любую деятельность. Нельзя поехать за границу, иметь личные счета, их блокируют, собственность также подлежит изъятию за долги. Хотя мы же знаем — все это прекрасно обходится. У нас в стране на этот счет есть богатый опыт: сколько у нас процентов экономики в тени? Переписываешь имущество на ближайших родственников, нанимаешь зиц-председателей. В долговую яму пока не сажают и кнутом не бьют, хотя лиха беда начало.

Но все равно, конечно, неприятно, здесь не поспоришь. Впрочем, допустим, оппозиция разгромлена. Вряд ли Навальный, Соболь и компания выйдут на Красную площадь, публично покаются и отрекутся от своей деятельности. Но, видимо, расчет на то, что в таких условиях придется отказаться от дальнейших акций. Они рискуют в любой момент оказаться на скамье подсудимых. Раньше Навального прижимали уголовными делами, теперь — исковыми требованиями. Собственно, ничего не меняется. Или меняется? В том-то все и дело.

Вопрос: какова цена этого сомнительного со всех точек зрения успеха?

Признаки деградации всей системы проявляются все сильнее, это уже сложно воспринимать всерьез. Все больше кажется, что это сон.

К сожалению, такое ощущение с каждым днем усиливается. Борис Гребенщиков напишет очередную песню — например, о «чудесах» в отечественных судах, где всерьез слушаются дела о том, как клиенты ресторана недополучили положенные им 4 кг 300 гр мяса. Оппозиция станет еще популярнее — гонимых любят, а то и денег еще больше перечислят из принципа.

Наконец, протесты зависят не от козней Запада и прислуживающей оппозиции, а от ситуации в стране: чем она хуже, тем больше народу выходит на протесты. И вот такие действия, как череда бесконечных исков, как раз ухудшают положение и приводят к еще большей общественной активности.

Но самое главное, что и это еще не все. Вновь напомнили о себе сенаторы Клишас и Бокова. Давно запретов не было. Налицо масштабное контрнаступление, а то вдруг кто-то подумает, что у нас «оттепель». Хотя сложно представить, что такие найдутся.