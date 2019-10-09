09 октября, среда
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Спецпроекты «КоммерсантЪ»

Главой департамента строительства Краснодарского края стал Владимир Вареха

Фото: администрация Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении начальником краевого департамента строительства Владимира Вареху. Ранее он был первым заместителем руководителя ведомства.

В краевой администрации сообщают, что господин Вареха родился в 1978 году. Окончил КубГАУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». После армии работал в области строительства и оптовых продаж в различных коммерческих организациях Краснодара. Был руководителем проектов строительства торговых и промышленных объектов в «Магните».

Дмитрий Михеенко


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

новости компаний

пресс-релиз

Профиль пользователя