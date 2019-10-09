Главой департамента строительства Краснодарского края стал Владимир Вареха

Фото: администрация Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении начальником краевого департамента строительства Владимира Вареху. Ранее он был первым заместителем руководителя ведомства.

В краевой администрации сообщают, что господин Вареха родился в 1978 году. Окончил КубГАУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». После армии работал в области строительства и оптовых продаж в различных коммерческих организациях Краснодара. Был руководителем проектов строительства торговых и промышленных объектов в «Магните».

Дмитрий Михеенко