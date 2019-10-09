Бизнес-миссия в Ханой С 14 по 16 ноября 2019 г. предприниматели Южного Урала посетят Социалистическую Республику Вьетнам

Визит деловой делегации организует Южно-Уральская торгово-промышленная палата. В поездке примут участие руководители и специалисты региональных предприятий различных отраслей экономики. Официальную и деловую делегации планирует возглавить заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.



В ходе визита южноуральцы презентуют деловым кругам Вьетнама экономический и инвестиционный потенциал региона, проведут деловые переговоры с представителями местных предприятий, примут участие в мероприятиях Третьей международной промышленной выставки EXPO-RUSSIA VIETNAM-2019.

О своей заинтересованности войти в состав делегации представители предприятий могут сообщить по телефонам: (351) 265-39-77, 265-58-15 или на e-mail: ves@tpp74.ru.