В Ростове планируют открыть детский центр «IT-куб» и технопарк «Кванториум» до 2021 года

09 октября, среда
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Ростове планируют открыть два учреждения дополнительного образования для детей, сообщает пресс-служба городской Думы.
Так, в сентябре 2020 года на базе Дворца творчества детей и молодежи власти намерены создать центр цифрового образования детей «IT-куб». В 2021 году на базе Центра детского технического творчества должен открыться детский технопарк «Кванториум». Сейчас для этого оформляется передача Центру здания школы № 4 по ул. Красных Зорь.