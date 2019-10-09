В Ростове планируют открыть детский центр «IT-куб» и технопарк «Кванториум» до 2021 года

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Ростове планируют открыть два учреждения дополнительного образования для детей, сообщает пресс-служба городской Думы.

Так, в сентябре 2020 года на базе Дворца творчества детей и молодежи власти намерены создать центр цифрового образования детей «IT-куб». В 2021 году на базе Центра детского технического творчества должен открыться детский технопарк «Кванториум». Сейчас для этого оформляется передача Центру здания школы № 4 по ул. Красных Зорь.

Кристина Федичкина