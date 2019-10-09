В Уфе в 2021 году пройдет ЧМ по хоккею среди женщин

Уфа в 2021 году примет чемпионат мира по хоккею. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент Федерации хоккея России, член совета Международной федерации хоккея Владислав Третьяк. Матчи турнира пройдут на «Уфа-Арене» и в Уфимском дворце спорта.

Россия пока не проводила ЧМ по хоккею среди женщин. Первый такой турнир прошел в Канаде в 1990 году. С 1999 года первенства проводятся ежегодно за исключением годов проведения Олимпийских игр. На ЧМ-2019 года россиянки заняли четвертое место. ЧМ 2020 года пройдет в Канаде.

Ирина Самойлова