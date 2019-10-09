DJ Smash проявил великодушие к избившим его пермякам

Музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash, простил избивших его экс-депутата заксобрания Александра Телепнева и продюсера Сергея Ванкевича. Об этом музыкант рассказал в своем Instagram. «Решил простить тех двух персон, совершивший неприятный и неправильный поступок,— заявил DJ Smash.— Нужно быть великодушным и уметь прощать… Поэтому они полностью свободны».

Напомним, промоутер Сергей Ванкевич и бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев были осуждены за причинение господину Ширману вреда здоровью средней тяжести в группе лиц из хулиганских побуждений (п. «г» и «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Как установили следствие и суд, они избили музыканта в клубе в феврале прошлого года. Оба получили по два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также они должны выплатить DJ Smash более 11 млн руб.

В октябре Пермский краевой суд признал законным досрочное освобождение продюсера Сергея Ванкевича из колонии-поселения, это наказание ему заменили на ограничение свободы. Стоит отметить, что представители DJ Smash пытались добиться отмены решения об освобождении продюсера.