Текслер поручил разработать комплексный план охраны и развития озер Челябинской области

В Челябинской области собираются разработать постоянную систему мониторинга за состоянием озер и комплексный план охраны и развития прибрежных территорий. Такое поручение подчиненным дал губернатора Алексей Текслер на совещании по вопросам решения экологических проблем озер Теренкуль, Большой Кисегач и Тургояк. Помимо этого принято решение повысить природоохранный статус Тургояка и объявить его природным парком регионального значения.

«Кисегач и Тургояк имеют свою историю вопроса. В обоих случаях мы видим десятилетия, а в случае с Тургояком столетия хозяйственного использования этих озер. При этом сохраняется некоторая неопределенность одновременного совмещения статуса курортных зон и особо охраняемых природных территорий, наличие в составе земель Минобороны, противоречие между задачами развития, с одной стороны, и задачами сохранения ценных природных объектов, с другой. Есть целый пакет когда-то данных поручений, но динамики нет. Меня это не устраивает»,- заявил Алексей Текслер. По его словам, в действиях заинтересованных лиц и органов власти при решении проблем водоемов «отсутствует синхронизация», а главное – нет четкого плана, «рассчитанного на безусловный приоритет экологической составляющей при одновременном развитии рекреационного потенциала».

По итогам встречи глава региона поручил минэкологии Челябинской области обеспечить систему постоянного мониторинга за экосистемой водоемов. Также губернатор поставил задачу прекратить выдачу земель вокруг озера Тургояк и проверить законность выделенных ранее участков. Правительство области должно рассчитать рекреационную нагрузку на водоем и разработать комплексный план охраны и развития территории, примыкающей к Тургояку. Министерству строительства и инфраструктуры, а также властям Чебаркуля поручено завершить работу по передаче сетей отвода сточных вод и реконструкции очистных сооружений курорта Кисегач, чьи стоки сейчас загрязняют озера Табанкуль, Большой Кисегач и Еловое.