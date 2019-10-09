Льготы в транспорте Ростова для жителей агломерации начнут действовать с 1 ноября

Льготники Ростовской агломерации с 1 ноября смогут использовать социальные проездные карты в общественном транспорте Ростова-на-Дону. Об этом сообщает департамент транспорта города.

В сообщении уточняется, что в транспорте начнут действовать карты, которые с июля выдавали жителям Азова, Батайска, Новочеркасска, Азовского, Аксайского, Багаевского, Зерноградского, Кагальницкого, Мясниковского и Родионово-Несветайского районов взамен единого проездного талона.

Таким образом, сейчас в Ростовской области действуют три вида проездных документов: картонная «Социальная проездная карта» для жителей Ростова-на-Дону, пластиковая «Социальная проездная карта» для жителей Ростовской агломерации и единый проездной талон для региональных льготников, проживающих в городах и муниципальных районах Ростовской области, не входящих в Ростовскую агломерацию. Талон по-прежнему действует на территории Ростовской области на всех видах общественного транспорта.

Кристина Федичкина