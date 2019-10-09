Владельцам бывшего полигона ВКИУ вновь не разрешили строить жилье

Комиссия по землепользованию и застройке города Перми сегодня вновь отклонила заявления компании «Панорама» Александра Флегинского об установлении в ПЗЗ зоны, позволяющей вести жилое строительство на участках по адресу: ул. Новогайвинская, 118. Речь идет о двух участках площадью 23 га и 3,9 га на месте бывшего полигона ВКИУ.

Согласно правилам землепользования и застройки, здесь установлена зона Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий), запрещающая жилое строительство. Однако по геплану участки относятся к зоне малоэтажной застройки (СТН-И), которая предусматривает использование многоквартирных домов, блокированных и ИЖС, не выше трех этажей.

ООО «Панорама» в июне 2019 года выиграло в краевом суде у Пермской гордумы. В частности, судом установлено, что ПЗЗ Перми по указанным участкам не соответствуют генплану Перми, они нарушают права истца как собственника земельного участка.

Однако сегодня члены комиссии по землепользованию и застройке решили отклонить требования владельца участка. Они мотивировали это тем, что администрация Перми подала жалобу в Верховный суд и может ее выиграть.

Напомним, площадка бывшего полигона ВКИУ была приобретена бывшими депутатами заксобрания Сергеем Прохоровым и Александром Флегинским совместно с бывшими владельцами КАМА-Банка в рамках сделки с Минобороны в середине 2000-х. Впоследствии часть площадки Сергея Прохорова перешла ЮниКредит Банку. Кроме того, совладельцами полигона оказались структуры, близкие к депутату гордумы Владимиру Плотникову. Сегодня у земельного массива на ул. Новогайвинской, 118, несколько собственников, в том числе «Панорама», аффилированная Александру Флегинскому. Общая площадь бывшего полигона составляет 285 га.

В свое время рассматривались различные варианты освоения этой территории под жилую застройку. Последняя концепция предусматривала создание экодеревни. Собственники собирались возвести около 1 тыс. малоэтажных домов для примерно 3 тыс. чел. Инвесторы также заявляли, что за счет собственных средств намерены построить детский сад и школу. Кроме того, не исключалась возможность строительства аквапарка или иных спортивных сооружений. Расходы бюджета на обеспечение нового микрорайона инфраструктурой оценивались в 4,3 млрд руб. Для реализации проекта были внесены поправки в генплан Перми, по которому ранее здесь не планировалось строительство жилья. Однако в активную стадию проект так и не вошел.