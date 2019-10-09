В Тюменском районе жители похищали дизтопливо из нефтепродуктопровода

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в поселке Чикча Тюменского района полицейскими при поддержке бойцов Росгвардии и сотрудников службы безопасности АО «Транснефть-Сибирь» задержаны трое человек, занимавшихся хищениями дизельного топлива. Подозреваемые организовали незаконную врезку в нефтепродуктопровод «Тюмень-Юргамыш», откуда откачивали дизтопливо. «Оперативниками изъяты специальные приспособления и оборудование, емкости и дизельное топливо в объеме 800 л. По данному факту следователями МО МВД России «Тюменский» возбуждено три уголовных дела о краже (ст.158 УК РФ)»,— пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Игорь Лесовских