Самосвалы КамАЗ с выгодой до 350 тысяч рублей от «Балтийского лизинга»

Продуктовую линейку «Балтийского лизинга» дополнила новая программа — «Легкий старт с КамАЗом». Спецпредложение, реализуемое совместно с ПАО «КамАЗ», позволит юридическим лицам обновить парк грузовых авто на выгодных условиях.

Согласно условиям, автомобили КамАЗ-6520-26012-53, -6520-6041-53, -6520-3026012-53 доступны лизингополучателям со скидкой до 350 000* рублей и самосвалы КамАЗ-65115-6058-48, -65115-6058-50, -45143-6012-50, -68901-333094-50 – с выгодой 250* тыс. руб.



Автопроизводитель утверждает, что грузовики бренда удовлетворят запросы потребителей: автомобили просты в обслуживании и эксплуатации, но в то же время надежны и приспособлены к работе в постоянном режиме. Например, предлагаемый в рамках спецпредложения КамАЗ-6520-26012-53 оснащен 400-сильным двигателем и 16-ступенчатой коробкой передач, которые позволят преодолевать любые препятствия даже в нагруженном состоянии, а также обеспечат постоянную высокую производительность и грузоподъемность.

Отметим, что сегмент грузового транспорта стабильно занимает одну из лидирующих позиций в портфеле «Балтийского лизинга». По результатам первого полугодия 2019 года объем нового бизнеса в этом сегменте вырос на четверть в сравнении с шестью месяцами прошлого года.

Для заключения сделки клиенту необходимо предоставить минимальный пакет документов и авансовый платеж от 5%. Договор оформляется на срок от 12 до 60 месяцев. Предварительное решение принимается за один день.

Напомним, что параллельно действует программа «Дайте два» — лизингополучатели могут приобретать машины марки (включая автоспецтехнику на шасси), предоставляя всего два документа: анкету и паспорт.

При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг».

Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 8-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2018 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности — предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 73 подразделения по всей России. По итогам 2018 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский лизинг» превысил 42,6 млрд рублей. Объем лизингового портфеля по остатку платежей к получению на 01.01.2019 составляет 51,1 млрд рублей. В декабре 2017 года «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB» с позитивным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru