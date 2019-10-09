Имущество «Холидея», находящееся в залоге у Газпромбанка, оценили в 642,3 млн рублей

Активы банкротящегося сибирского ритейлера «Холидей» оценены в 642,3 млн руб. Как следует из информации, опубликованной конкурсным управляющим компании Трофимом Кузнецовым, объектом оценки стали 42 объекта, находящиеся в залоге у Газпромбанка, в Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. Речь идет о торговых помещениях, магазинах, правах аренды на земельные участки.

«Холидей» — до недавнего времени один из крупнейших сибирских ритейлеров. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Компания "Холидей"» в 2017 году — 47,8 млрд руб., чистый убыток — 1,6 млрд руб. Процедура наблюдения была введена в «Холидее» в августе 2018 года по иску Альфа-банка, долг перед которым превысил 2,8 млрд руб., конкурсное производство – в марте 2019 года. Владелец компании – Николай Скороходов. Долги компании около 18 млрд руб.

Оксана Павлова