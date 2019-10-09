В НИИТО им. Цивьяна назначен новый директор

Минздрав РФ назначил новым директором «Новосибирского научно-исследовательского института травмоталогии и ортопедии имени Якова Цивьяна» (НИИТО) Андрея Корыткина, который до этого работал в «Приволжском федеральном исследовательском медицинском центре». Там он возглавлял взрослое ортопедическое отделение.

Сегодня Андрей Кортыкин был представлен коллективу НИИТО, сообщает Тайга.инфо.

Напомним, что в сентябре начался судебный процесс в отношении экс-директора НИИТО Михаила Садового, его обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере. По данным следствия, обвиняемый выписывал работникам института завещанные премии, а после этого требовал вернуть часть денег себе. Ущерб, нанесенный Минздраву РФ, следствие оценило в 10,7 млн руб. В середине июня Михаил Садовой получил три года колонии. Раскаяние, признание вины, возмещение ущерба апелляционный суд оценил в полгода и снизил Михаилу Садовому срок до двух с половиной лет.

Юлия Сасевич