В НИИТО им. Цивьяна назначен новый директор

Минздрав РФ назначил новым директором «Новосибирского научно-исследовательского института травмоталогии и ортопедии имени Якова Цивьяна» (НИИТО) Андрея Корыткина, который до этого работал в «Приволжском федеральном исследовательском медицинском центре». Там он возглавлял взрослое ортопедическое отделение.

Сегодня Андрей Корыткин был представлен коллективу НИИТО, сообщает Тайга.инфо.

Андрей Корыткин, родился в 1979 году, кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед высшей категории. В 2004 году был принят в Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии врачом-травматологом-ортопедом отделения ортопедии взрослых. В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение и профилактика ранних гнойно-некротических осложнений после эндопротезирования тазобедренного сустава».

Напомним, что в сентябре начался судебный процесс в отношении экс-директора НИИТО Михаила Садового, его обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере. По данным следствия, обвиняемый выписывал работникам института завещанные премии, а после этого требовал вернуть часть денег себе. Ущерб, нанесенный Минздраву РФ, следствие оценило в 10,7 млн руб. В середине июня Михаил Садовой получил три года колонии. Раскаяние, признание вины, возмещение ущерба апелляционный суд оценил в полгода и снизил Михаилу Садовому срок до двух с половиной лет.

Юлия Сасевич