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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На Ставрополье 200 многодетным семьям оплатят 70% стоимости нового жилья

В следующем году около 200 многодетных семей Ставропольского края получат социальные выплаты в размере 70% от стоимости нового жилья, сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

«В 2020 году социальные выплаты на приобретение жилья по программе ''Молодая семья'' в Ставропольском крае получат порядка 200 многодетных семей. На эти цели будет потрачено 335 млн рублей из краевого бюджета», - передает пресс-служба слова министра строительства региона Алексея Когарлыцкого.

Напомним, в прошлом году на обеспечение жильем молодых семей было направлено более 1 млрд рублей.

Дарья Голякова


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