17-18 октября в Екатеринбурге впервые выступит автор знаменитой книги «Русская модель управления» Александр Прохоров.

Книгу «Русская модель управления» рекомендуют как обязательное чтение Герман Греф и Сергей Галицкий. Ведущие российские бизнес издания дают ей восторженные оценки в части практической полезности и даже обязательности для каждого, кто занимается бизнесом в России. Многие программы МВА используют концепции, изложенные в книге Прохорова, как необходимый уровень базовых знаний для профессионалов корпоративного управления. Удивительно, но Александр Прохоров ни разу не выступал в Екатеринбурге.



Дневной семинар 17 октября посвящен особенностям русской модели управления и даст участникам понимание почему в России все происходит так, а не иначе (и в стране в целом и на уровне конкретного бизнеса в частности). Workshop 18 октября позволит участникам на своем опыте проработать нюансы и особенности управленческих моделей и их использование перевести на уровень активного навыка.

Участников конференции ждет детальный разбор:

почему русский цикл управления колеблется между стабильно-застойным периодом, в котором конкуренция душится и темпы развития снижаются и периодами жесточайшего кризиса, в которые система наверстывает упущенное в застойные годы;

как одна и та же команда может быть и запредельно эффективной и абсолютно непродуктивной и от чего это зависит;

в чем негласный договор между подчиненными и руководителями;

что такое маятник русского цикла и почему те кто идут против него ожидают катастрофические последствия, а те, кто использует его -поднимаются в стратосферу успеха.

Геннадий Качинский, руководитель комитета организаторов конференции: «Когда я узнал что Александр Петрович ни разу не выступал в Екатеринбурге – был удивлен. Не скрою, книга Прохорова, в свое время, произвела на меня как на предпринимателя потрясающий эффект. По важности и практической пользе ставлю ее в один ряд с книгами Коллинза, Голдратта, Адизеса и Тарасова. Прохоров показывает почему у нас все устроено именно так, а не по-другому. И, понимая это, перестаёшь делать много ошибок, лишних движений, массу задач получается сделать гораздо эффективней. Понимание законов развития системы лишает массы иллюзий, но тем не менее дает инструментарий для понимания движения страны, и своей команды - и дает понимающим фору – подготовиться самому и подготовить свой бизнес. Сегодня, в ситуации турбулентности, понимание больших русских циклов и инерции – особенно важно – чтобы не впадать в хандру – и не слишком радоваться. Из 10 предпринимателей о концепции Прохорова знает в лучшем случае один. Это огромное упущение, но и огромная возможность. На президентской программе подготовки управленческих кадров это обязательная книга, на многих программах МВА он must have, в программе подготовки губернаторов это обязательный раздел. Крупный бизнес – также использует концепции Прохорова: Герман Греф цитирует страницами, знаю несколько компаний первой сотни русского Forbes, в которых изучение концепций Прохорова входит в обязательный блок стажировки топ-управленцев. В силу всего этого, считаю что именно сегодня в обстановке турбулентности и повышенной непредсказуемости, те законы, которые нащупал Прохоров особенно актуальны и способны стать маяком, страхующим бизнес от крушения.»

17 октября - дневная конференция «Особенности русской модели управления в актуальных реалиях экономической нестабильности». ЦМТЕ, Куйбышева, 44Д, конференц зал, 3 этаж

18 октября - workshop «Как использовать особенности русской модели управления для повышения продуктивности и эффективности бизнеса». Гостиница «Центральная», зал «Вознесенский». Малышева, 74

Билеты – по ссылке https://prohorov.online/