Дополнительный метраж

Этот год стал для Пермского края прорывным в решении проблемы аварийного жилья. Регион сумел задействовать не только свой ресурс на ликвидацию ветхого фонда, но и привлечь серьезный объем федерального финансирования. До конца 2021 года в территориях Прикамья будет расселено 224 тыс. кв. м аварийного жилья. Средства из бюджетов всех уровней и системный подход к улучшению жилищных условий уже дают положительные результаты. Так, три муниципалитета – городской округ Березники, Сивинский и Ординский муниципальные районы – на конец года ликвидируют весь аварийный фонд в своих территориях, признанный таковым до 1 января 2017 года. На этом работа по ликвидации аварийных домов не останавливается: в начале октября региональные власти заключили соглашение с государственным Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. По его условиям, край получит 3,3 млрд руб. из федерального бюджета и сможет переселить в благоустроенные квартиры почти 5 тыс. человек.

В ближайшие пять лет в Пермском крае предстоит ликвидировать все дома, признанные аварийными на 1 января 2017 года. Общая площадь помещений, которые край собирается расселять до 2025 года, составляет почти 490 тыс. кв. м. Программу на трехлетку (2019–2021 годы) региональный минстрой уже утвердил летом этого года. Она включает в себя одновременно два проекта – президентский национальный проект «Жилье и городская среда» и региональную адресную программу. Предполагается, что за три года в Прикамье будет ликвидировано 224 тыс. кв. м аварийного жилья. Из них 139 тыс. кв. м расселят за счет федерального финансирования, 85 тыс. кв. м – с помощью краевых средств. В этом году из запланированных 90 тыс. кв. м ветхого фонда фактически расселено 34 тыс. кв. м. Пермский, Сивинский муниципальные районы и Кудымкарский муниципальный округ уже досрочно завершили программу расселения аварийного жилья 2019 года.

К концу 2021 года аварийный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2017 года, должен быть полностью ликвидирован в 19 территориях края: Бардымском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Ординском, Сивинском, Уинском и Юсьвинском муниципальных районах, в Гайнском и Кудымкарском муниципальных образованиях, в Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском, Верещагинском городских округах, а также в Березниках и Горнозаводске. Как пояснили в краевом минстрое, до 2021 года с учетом обоих проектов в благоустроенное жилье переедут 12 тыс. человек. В программе примут участие 36 муниципалитетов, на территории которых есть аварийное жилье. На эти цели предусмотрено 9,7 млрд руб. (5,8 млрд – федеральное финансирование, 3,9 млрд руб. – средства краевого бюджета).

В прошлом году при решении вопроса расселения аварийного жилья край мог рассчитывать только на собственные средства и бюджеты муниципалитетов. Из регионального бюджета в 2018 году на эти цели было потрачено почти 450 млн руб. Часть этих денег была направлена на предотвращение чрезвычайных ситуаций в тех домах, где есть риск обрушения, остальное – на расселение в рамках региональной адресной программы. В этом году регион получил и федеральные средства. В результате сегодня Пермский край занимает третье место в стране по объему общего финансирования программы. До 2024 года Прикамью планируется выделить более 22 млрд руб.

Как отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, национальные проекты открывают перед регионами дополнительные возможности и важно ими воспользоваться. Финансовый ресурс позволяет выйти на иной уровень ликвидации аварийного фонда и создания благоприятных условий проживания во всех территориях. Этому также способствуют новые механизмы, уже опробованные краевым минстроем на практике и доказавшие свою эффективность. Так, например, с прошлого года в региональной программе был введен дополнительный способ расселения – социальная выплата, когда граждане сами выбирают жилье в любой точке края, в которое планируют переехать, при этом имея возможность добавить собственные или заемные средства. Более половины переселявшихся в прошлом году выбрали именно этот способ. Кроме него используется механизм денежной выплаты выкупной цены или получения нового жилья по договору мены.

«Когда было принято решение о распределении дополнительных средств в рамках нацпроекта, мы не стали уменьшать свое финансирование и решили, что за счет него мы сможем заняться расселением аварийного жилья более комплексно. Бывает, когда в кварталах три-четыре дома признаны аварийными, а два-три дома – нет, хотя застройка происходила в одно время, просто у домов разное техническое состояние или по-разному оформлены бумаги. Таким образом, благодаря этому комплексному подходу мы сможем эту проблему решить», – отмечал губернатор Прикамья Максим Решетников, выступая на Московском урбанистическом форуме.

Привлеченные федеральные инвестиции регион использует, выстроив четкий алгоритм действий по программам расселения. Он позволяет в ряде случаев не просто уложиться в сроки, но и выполнить планы по ликвидации аварийного фонда с опережением графика. В конце сентября сразу три территории края досрочно завершили программу расселения аварийного жилья 2019 года. Пермский и Сивинский муниципальные районы, а также Кудымкарский муниципальный округ уже выполнили план текущего года. В общей сложности в этих муниципалитетах было расселено более 2,5 тыс. кв. м ветхого фонда. В благоустроенное жилье переехали 232 человека. Еще 75 человек оформляют документы на новые квартиры.

Активно идет процесс расселения и в других территориях края. Во время недавней рабочей поездки в Горнозаводский городской округ губернатор Максим Решетников совместно с главным федеральным инспектором Пермского края Сергеем Половниковым оценили, как ликвидируется аварийное жилье в поселке Сараны. Здесь к 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональной программы по ликвидации аварийного жилья будет расселено девять домов, в которых проживает более 140 человек. На эти цели предусмотрено около 80 млн руб. 33 жителя поселка переедут в новое жилье уже до конца 2019 года.

Изначально ликвидация аварийных домов в Саранах была запланирована на период до 2024 года, однако благодаря увеличению финансирования в рамках нацпроекта сроки были передвинуты вперед. «Национальный проект позволил высвободить краевые деньги, и мы смогли направить их на ликвидацию домов, которые прежде не были включены в план. При этом мы комплексно подошли к вопросу и дополнительно включили дома в этом же квартале, чтобы освободить площадку под новое строительство. В качестве варианта мы рассматриваем строительство на одном из участков школы», – пояснил Максим Решетников. По словам главы региона, важным преимуществом освобождаемых участков является их обеспеченность коммунальной инфраструктурой.

Совсем недавно регион сделал еще один серьезный шаг, чтобы ускорить темпы расселения. В начале октября губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин подписали соглашение о финансировании программы расселения аварийного жилья в Пермском крае на 2020–2021 годы. Это первое соглашение между фондом и Прикамьем, которое предусматривает опережающее финансирование программы ликвидации аварийного фонда. В рамках соглашения Пермский край получит 3,3 млрд руб. из федерального бюджета. Эти средства позволят региону в ближайшие два года дополнительно расселить 84 тыс. кв. м и переселить около 5 тыс. человек.

Губернатор Максим Решетников подчеркнул, что соглашение открывает региону новые возможности: «Для Пермского края это очень важно: мы на третьем месте в стране по объему аварийного жилого фонда. Люди ждут, что процесс расселения и ликвидации «аварийки» будет сдвигаться. Это первое соглашение Пермского края по нацпроекту, предполагающее опережающее финансирование. Оно позволяет уже с конца 2019 года начать расселять дома, которые были запланированы на 2020–2021 годы. Это прорыв в системе управления. Всего мы должны до 2021 года расселить 12 тыс. человек. Это большой вызов для края, но при такой совместной работе я уверен, что у нас все получится».

Как отметил генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин, Пермский край стал третьим регионом страны, который подписал соглашение об опережающем финансировании нацпроекта. Самое важное, по словам главы фонда, что расселение аварийного жилья позволяет повышать энергоэффективность регионов: «Жители переедут в новое, комфортное жилье, эффективность коммунальных сетей увеличится. Произойдет экономия средств по коммунальным услугам».

Высвобождаемые из-под аварийного фонда территории в дальнейшем власти планируют вовлекать в оборот под новое строительство. В результате расселения, которое будет проводиться целыми кварталами, высвободится значительный объем земли – около 200 га, включая 146 га в селитебных территориях Перми. Это даст возможность реализовать площадки под многоквартирную жилую застройку.