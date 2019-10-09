Добавили газу

Делегация Прикамья приняла участие в работе Петербургского международного газового форума. Глава региона Максим Решетников, представивший руководству «Газпрома» последние новинки и перспективные разработки предприятий края, отметил эффективное сотрудничество между регионом и лидером газовой промышленности России. В планах краевых властей – увеличить объем поставок «Газпрому» с 20 до 25 млрд руб., расширив ассортимент поставляемой продукции. Это стабильная загрузка пермских предприятий, обеспечивающих налоговые поступления в краевой бюджет, появление новых рабочих мест. Помимо «Газпрома», готовность к сотрудничеству с региональными компаниями выразили предприятия ТЭК из Индии, Китая, Узбекистана и Азербайджана.

Участие в Петербургском международном газовом форуме приняли 16 региональных производителей, среди которых ООО «Джон Крейн – Искра», ГК «ITPS», ООО «К.Т.Р. Инжиниринг», ООО «Технология композитов», «ЭР-Телеком Холдинг», ГП «Спутник» и другие, представившие около 30 готовых решений для «Газпрома». Губернатор Максим Решетников обратил особое внимание на продукцию, которая ранее не презентовалась для «Газпрома». В частности, ООО «НПП «Стэлспроммаш» разработало шаровой кран с уплотнением «металл по металлу», предназначенный для опытно-промышленных испытаний на объектах «Газпрома». Еще одна новинка – полиэтиленовая армированная труба ANACONDA, предназначенная для строительства подземных трубопроводов, газопроводов и нефтепроводов. Губернатору также презентовали мобильное приложение с географией поставок продукции предприятий Пермского края на объекты газового холдинга. В общей сложности карта включает предприятия, расположенные более чем в 80 регионах страны.

Продукцию пермских предприятий, представленных на газовом форуме, оценили председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Руководители «Газпрома» ознакомились с характеристиками одной из перспективных разработок пермских специалистов – малоэмиссионной камерой сгорания (МЭКС), выпускаемой «ОДК-Авиадвигатель». МЭКС снижает температуру горения без использования воды, уменьшая выбросы вредных веществ в атмосферу. Испытания первого двигателя, оборудованного новой камерой сгорания, пройдут в апреле следующего года в Чайковском. Как стало известно на форуме, в течение десяти лет новой аппаратурой будут оснащены все объекты «Газпрома». Напомним, в рамках нацпроекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, выбросы вредных веществ в атмосферу к концу 2024 года должны сократиться на 20%.

«Главная цель общения на форуме в том, что здесь присутствует большая часть менеджмента «Газпрома», и все дни форума идет очень плотное общение с предприятиями. Кроме того, здесь не только «Газпром» присутствует, здесь работают и делегации из других стран мира, – отметил губернатор Максим Решетников. – Примером эффективного сотрудничества Пермского края с предприятиями «Газпрома» является рост объема поставок пермской продукции в структуру корпорации. В 2014–2015 годах этот показатель не превышал 8 млрд рублей, в 2018-м – 11,6 млрд, в 2019-м – 19,8 млрд рублей. План – к 2020 году увеличить объем поставок почти до 25 млрд рублей. На предприятиях, задействованных в поставках «Газпрому», трудится 26 тыс. жителей Пермского края. Для нас это очень важно, поэтому мы и дальше будем наращивать этот рынок – рынок высокотехнологичной продукции».

Интерес к стенду Прикамья проявили и бизнесмены из стран Таможенного союза. По словам председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Баходиржона Сидикова, Ташкент готов принять делегацию промышленников Пермского края в ноябре. «Мы не хотим тратить время на изобретение велосипеда, поэтому готовы к реализации проектов, связанных с налаживанием учета и автоматизацией, проектов, от которых будет результат. Мы заинтересованы в совместном производстве, во внедрении опыта Пермского края по локализации производства», – подчеркнул Баходиржон Сидиков. «Участие власти в переговорах с Узбекистаном значительно упрощает процесс принятия решений, – рассказал зампред правительства – министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов. – Мы также будем координировать предприятия с целью успешной реализации совместных проектов. И самое главное – контролировать выполнение взятых сторонами обязательств».

Качество продукции предприятий Прикамья отметил и заместитель главного инженера крупнейшей нефтяной компании Азербайджана «Сокар Петролеум» Джамал Ибрагимов. «Меня очень заинтересовали интеллектуальные системы безопасности от «ВИПАКС» и оборудование для газового сектора», – сообщил он. Представители из Китая, в свою очередь, заинтересовались биотелеметрическими решениями от ITPS, трубами ANACONDA от «Технологии композитов» и средствами индивидуальной защиты.

Зарубежные компании готовы к сотрудничеству с предприятиями Прикамья, заявил руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Иван Яковлев, отметив, что особый интерес у иностранных партнеров вызывает региональный опыт локализации и автоматизации производства и готовые комплексные решения в области безопасности трудового процесса и IT-технологий.

Подводя итоги международного мероприятия, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что газовый форум – отличная возможность для пермских компаний продемонстрировать свой потенциал и разработки. «Мы участвуем в форуме уже четвертый год. Если в первый раз у нас было семь компаний-участниц, то сейчас двадцать, причем не только на стенде Пермского края, но и на стендах ОДК, «Газпрома» и других. Это говорит об эффективности таких выставочных мероприятий, – заявил Максим Решетников. – На сегодня поставщиками «Газпрома» выступают 64 компании, Пермскому краю всегда есть что предложить крупным корпорациям». Для эффективного выстраивания взаимодействия с «Газпромом» губернатор поручил краевому минпромторгу регулярно организовывать встречи предприятий, участвующих в промкооперации, проводить мониторинг возникающих проблем и готовить для «Газпрома» комплексные предложения.

В рамках работы форума Максим Решетников также встретился с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. На встрече обсуждались перспективы газификации региона. По словам губернатора, Пермскому краю впервые удалось остановить рост задолженности за газ и нарастить объемы строительства распределительных газопроводов: за три года возможность газификации стала доступной для 20 тыс. домов. «Сейчас наша основная задача – сформировать программу газификации на 2021–2025 годы. «Газпром» выделяет на это большие ресурсы, у нас есть возможность привлечь эти средства в край. При разработке программы мы предусмотрим, чтобы газификация в регионе была эффективной. Мы постараемся избежать необходимости протягивать газопровод на большие расстояния: у таких сетей высокая стоимость эксплуатации, и в конечном счете это отразится на тарифе для жителей. Поэтому важно подойти к вопросу разумно», – подчеркнул Максим Решетников. Сергей Густов, в свою очередь, заявил о заинтересованности компании в развитии газификации Прикамья. Параметры программы будут обсуждаться во время визита главы ООО «Газпром межрегионгаз» в Пермь.