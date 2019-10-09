Суд рассмотрит дело о контрабанде прекурсоров для изготовления амфетаминов и экстази

В Новосибирский областной суд поступило уголовное дело о контрабанде прекурсоров для изготовления амфетаминов и экстази. Об этом «Ъ» рассказал заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергей Сафинов, который утвердил обвинительное заключение по делу.

По версии следствия, в феврале 2019 года житель Нижневартовска через сеть заказал в Китае прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения общей массой более 3,5 кг. Сырье планировалось использовать для изготовления в домашних анфетамина и МДМА (экстази). Товар был изъят сотрудниками Внуковской и Новосибирской таможен, а также управления на транспорте МВД России по Сибирскому ФО. Посылки с прекурсорами оперативники заменили муляжами. При их получении подозреваемого задержали и под конвоем доставили в Новосибирск.

Константин Воронов