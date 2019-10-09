На подготовку Ростовской области к отопительному сезону потратили 5,6 млрд рублей

В Ростовской области на подготовку к отопительному периоду 2019-2020 годов из средств областного и местного бюджетов, собственных средств предприятий в рамках производственных программ было направлено 5,6 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Ресурсоснабжающие организации области заменили 39,2 км (97,3%) ветхих тепловых сетей, а также 115 км (99,4%) аварийных водопроводных сетей.

Заготовлено 130,8% от 45-суточного нормативного запаса угля и 104,1% - от 30-суточного нормативного запаса жидкого топлива.

Отопительный сезон начался уже в 48 муниципальных образованиях, из них в Волгодонском, Кагальницком, Кашарском и Целинском районах пуск тепла осуществлен в полном объеме.

Дарья Голякова