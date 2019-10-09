ММК презентовал программы промышленного туризма

В рамках мероприятия состоялось расширенное заседание Российского Союза Туриндустрии, посвященное различным видам туризма. Участие в заседании приняли представители федеральных и региональных органов управления туризма. Опытом развития промышленного туризма на предприятии поделился с участниками туристического форума начальник отдела перспективного развития Магнитогорского металлургического комбината Николай Звягин, который рассказал об итогах первого года реализации данного проекта.



Старт промышленному туризму на ММК был дан 16 октября 2018 года. В рамках проекта «Стальной маршрут. Экскурсии на ММК» были организованы четыре специально разработанных экскурсионных маршрута, рассчитанных как на взрослых (16+), так и на детей (6+). За первый год проведения промышленных экскурсий на промплощадке приняли более 4 тысяч гостей, из которых свыше 1,5 тысяч – дети.

Маршруты по промплощадке ММК проработаны с учётом безопасности, информационной насыщенности и зрелищности. «Укрощение огня» – так называется экскурсия с посещением крупнейшего в России доменного цеха и уникального комплекса стана 5000. Побывать в производственных цехах и посетить научно-технический музей комбината можно в рамках экскурсии «Стальная эволюция». Экскурсия дает представление не только о сегодняшнем дне на ММК, но и о славном историческом прошлом комбината. Экспозиции музея рассказывают об основных этапах развития предприятия: от первых дней строительства до нашего времени. Помимо фотографий, документов, личных вещей и многих других интереснейших экспонатов, в музее представлены уникальные макеты и модели действующих производств.

Еще один маршрут, разработанный для детей шести-пятнадцати лет, называется «У папы на работе». Ребята прокатятся на автобусе и увидят все важные промышленные объекты ММК. Другая обзорная автобусная экскурсия для детей и подростков – «В гости к металлургам» – также начинается с посещения музея ММК.

Посещение промышленной площадки безопасно для экскурсантов. Группу сопровождает экскурсовод. По территории участники экскурсий передвигаются на автобусе в сопровождении машины службы безопасности. Им предоставляется по размеру спецодежда и обувь по сезону, а также средства индивидуальной защиты. Радиогид-система донесёт до каждого необходимую информацию, несмотря на производственный шум. Все экскурсанты проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Кроме того, они застрахованы от несчастных случаев на время экскурсии. Экскурсанты имеют возможность приобрести в специальном торговом павильоне памятную сувенирную продукцию с символикой ММК.

На экскурсиях на ММК побывало уже немало известных людей. Комбинат предложил свой Стальной маршрут туриндустрии: были заключены договоры с туристическими компания и агентствами из Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга и других регионов. Представители туристического бизнеса с готовностью предлагают своим клиентам посетить промышленный гигант.

В планах развития направления промышленного туризма открытие новых экскурсионных маршрутов – на новую аглофабрику №5, в листопрокатный цех №11, в цехи крепежа и канатных изделий ОАО «ММК-МЕТИЗ». Планируется и создание виртуальных экскурсий.

Участники заседания дали высокую оценку опыту развития промышленного туризма на ММК и отметили, что компания является признанным лидером этого направления на Урале.