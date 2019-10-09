Экзамен для путейцев

В конкурсе профессионального мастерства, проводимом в цехе пути ООО «Ремпуть», приняли участие 39 работников. Конкурс проводился по специальностям монтер пути, машинист железнодорожно-строительных машин, машинист крана и стропальщик.



- Конкурс профессионального мастерства среди работников цеха проходит третий год подряд и стал уже традиционным, - отметил директор ООО «Ремпуть» Олег Казаков. – Его основная задача - пропаганда безопасных методов и приемов в работе, повышение уровня профессиональных знаний и навыков.

Ненастье с дождем в день конкурса не напугало путейцев - они всегда трудятся под открытым небом и привычны к погодным сюрпризам. Вначале монтеры пути, - а здесь были и опытные конкурсанты, и новички - сдали теоретический экзамен по вопросам в виде тестов. После этого участники собрались на площадке перед депо по ремонту путевых машин. Судья конкурса - мастер 5-го ремонтного участка Дмитрий Левин пояснил, что практическая часть соревнований состоит из следующих заданий: необходимо выбрать исправный инструмент, провести операцию по замене подкладки под рельсом на деревянной шпале.

Еще одно задание касалось стрелочных переводов. Здесь уже судьей конкурса был начальник 8-го ремонтного участка Александр Романюк, который контролировал, как конкурсанты при помощи путеизмерительного шаблона определяли неисправность стрелочного перевода. Все задания выполнялись на время.

Следующий день конкурса был посвящен определению лучшего по профессии машиниста железнодорожно-строительных машин, где восемь участников продемонстрировали мастерство управления путеочистительной машиной. В кабине путевой техники за действиями участников наблюдал один из самых опытных работников цеха - машинист железнодорожно-строительных машин с более чем 30-летним стажем Дмитрий Зелин. Конкурсантам нужно было запустить машину, подать сигнал и начать движение на своего рода учебную площадку, где при помощи сигнальных столбиков были обозначены габариты путевой инфраструктуры. Каждому участнику требовалось на время выполнить разворот кабины со щеточным барабаном в стесненных условиях и вернуться на исходную позицию, при этом ни один из сигнальных столбиков не должен был упасть. За сбитые столбики конкурсантам давали штрафные очки. По окончании практического задания работникам предлагалось ответить на несколько дополнительных вопросов по устройству путеочистительной машины, а также показать практические навыки пожаротушения при имитации возгорания путевой машины.

В этом году впервые в конкурсе профессионального мастерства приняли участие звенья машинист крана - стропальщик. После ответа на вопросы теоретической части участники перешли на площадку для выполнения работ с использованием железнодорожного стрелового крана. Практическая часть состояла из трех заданий, где требовалось с использованием съемных грузоподъемных приспособлений, таких как траверса для захвата рельс, траверса для захвата бочек и различных стропов, переместить заранее подготовленные грузы в указанную зону. Жюри конкурса следило за правильностью выбора грузозахватных приспособлений стропальщиком, грамотностью действий машиниста крана, а также качеством и скоростью выполнения технологических операций.

Победителей определяли по итогам суммы баллов теоретической и практической части. По специальности монтер пути лучшими признаны Али Умяров, Вячеслов Борисов и Дмитрий Кирьяков. Отличные практические навыки показал Юрий Орлов. В теоретических вопросах отличился Олег Дементьев.

По специальности машинист железнодорожно-строительных машин победителями признаны Георгий Пищальников, Герман Сластников и Равиль Закиров. Теоретический экзамен лучше всех сдал Юрий Филипцевич, на практике показал безупречные навыки Владислав Скрипичников.

Соревнования среди звеньев по специальностям стропальщик и машинист крана в итоге выиграли Денис Билалов и Аскар Жумагулов, Владислав Балашов и Денис Якупов, Артём Ушаков и Андрей Ткач, Дмитрий Сошнин и Александр Ризанов.