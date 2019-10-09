Росавтодор через суд добивается переноса нефтепровода на трассе Пермь — Екатеринбург

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» (входит в Росавтодор) обратилось с иском в Арбитражный суд Пермского края, требуя от АО «Транснефть-Прикамье» устранить препятствие в пользовании недвижимым имуществом. Как сообщает ProPerm.ru, суть исковых требований — перенос нефтепровода, который мешает завершить реконструкцию трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург. Ремонт дороги ведется уже семь лет, сроки окончания работ пока не известны.

В июне губернатор Максим Решетников обвинил «Транснефть» в затягивании ремонта этого дорожного объекта на участке около села Кояново. По словам главы региона, «Газпром» сделал необходимую для продолжения работ перекладку трубопровода, а «Транснефть» «топчется на месте». «Все остается на совести Росавтодора и „Транснефти“. Я между двумя этими уважаемыми структурами бегаю, руководителей свожу. Считаю, что казанский офис „Транснефти“ занял неконструктивную позицию. Они требуют гигантское проектирование, выделения каких-то гигантских денег. Буду обращаться к главе „Транснефти“ и попрошу обратить особое внимание на этих товарищей»,— поделился губернатор в своем Instagram.

«Участие АО «Транснефть – Прикамье» в работах, связанных с реконструкцией автодороги Пермь-Екатеринбург, а именно с переукладкой опасных производственных объектов – участков магистральных нефтепроводов, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, - заявили в пресс-службе АО «Транснефть – Прикамье» . 24 сентября 2019 года на совещании между представителями Росавтодора и ПАО «Транснефть» была разработана схема взаимодействия и подготовлен проект соглашения, в соответствии с которым «Уралуправтодор» должен был выступить заказчиком, а АО «Транснефть - Прикамье» - исполнителем работ по реконструкции участков магистральных нефтепроводов в месте пересечения с автодорогой. Впоследствии АО «Транснефть – Прикамье» получено уведомление об отказе подписания ФКУ «Уралуправтодор» соглашения в вышеупомянутой редакции и решением об осуществлении реконструкции участков магистральных трубопроводов в рамках проекта реконструкции собственными силами. В настоящее время в адрес ФКУ «Уралуправтодор» направлено для рассмотрения и подписания соглашение о реконструкции участков магистральных нефтепроводов силами ФКУ «Уралуправтодор», с последующей передачей результата выполненных работ АО «Транснефть – Прикамье».