09 октября, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

КНДР поддерживает политику Путина по сохранению суверенитета России

КНДР поддерживает политику президента России Владимира Путина, направленную на обеспечение суверенитета России, сообщил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ. Саммит лидеров России и КНДР во Владивостоке продемонстрировал миру крепость дружественных отношений между странами, добавил он.

«Мы полностью поддерживаем и разделяем политику Путина по защите суверенитета России… Мы уверены, что Россия успешно преодолеет все вызовы извне и построит мощную державу»,— сказал Цой Рён Хэ на встрече с делегацией руководителей российских СМИ в Пхеньяне (цитата по ТАСС).

Напомним, господин Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретились во Владивостоке в апреле. Лидеры двух стран договорились способствовать укреплению торгово-экономических отношений, а также развивать сотрудничество между правительствами, парламентами, регионами и организациями России и Северной Кореи.

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Нет Кима без огня».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя