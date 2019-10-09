Губернатор Кузбасса взял под личный контроль ситуацию на юргинской ТЭЦ

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев взял под личный контроль ситуацию на ТЭЦ «Юрмаша». Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. «Это важнейший социальный объект. Он обогревает весь город, при этом здесь очень много проблем: завозят плохой уголь, не предоставляют необходимое оснащение, не выплачивают людям зарплаты, которые, в придачу, не соответствуют уровню энергетического предприятия. Несмотря на всё это собственники уже полтора года рассказывают мне сказки, о том, как они решают проблемы и вот-вот со всем разберутся», - рассказал губернатор.

Как сообщают кузбасские СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации региона, от занимаемой должности отстранен гендиректор «Юрмаша» Анатолий Лазарев. По мнению губернатора, ТЭЦ должна выйти из состава «Юрмаша», - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам губернатора, правительство Кузбасса подключится к созданию дорожной карты по выводу предприятия из кризиса. «Я взял ситуацию на контроль! С предприятия не уволится ни один человек, а тех, кого уволили, потребовал вернуть назад. Задолженность необходимо погасить до 1 ноября!», - сообщил Сергей Цивилев.

ТЭЦ входит в структуру завода «Юрмаш». Губернатор поручил погасить все долги предприятия по зарплате до 1 ноября.

Оксана Павлова