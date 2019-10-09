09 октября, среда
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Сибирский бизнес

Фото: Пресс-служба администрации Кемеровской области

Губернатор Кузбасса взял под личный контроль ситуацию на юргинской ТЭЦ

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев взял под личный контроль ситуацию на ТЭЦ «Юрмаша». Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. «Это важнейший социальный объект. Он обогревает весь город, при этом здесь очень много проблем: завозят плохой уголь, не предоставляют необходимое оснащение, не выплачивают людям зарплаты, которые, в придачу, не соответствуют уровню энергетического предприятия. Несмотря на всё это собственники уже полтора года рассказывают мне сказки, о том, как они решают проблемы и вот-вот со всем разберутся», - рассказал губернатор.

Как сообщают кузбасские СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации региона, от занимаемой должности отстранен гендиректор «Юрмаша» Анатолий Лазарев. По мнению губернатора, ТЭЦ должна выйти из состава «Юрмаша», - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам губернатора, правительство Кузбасса подключится к созданию дорожной карты по выводу предприятия из кризиса. «Я взял ситуацию на контроль! С предприятия не уволится ни один человек, а тех, кого уволили, потребовал вернуть назад. Задолженность необходимо погасить до 1 ноября!», - сообщил Сергей Цивилев.

ТЭЦ входит в структуру завода «Юрмаш». Губернатор поручил погасить все долги предприятия по зарплате до 1 ноября.

Оксана Павлова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерские проекты

Профиль пользователя