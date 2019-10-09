Городищенским чиновникам и полицейским внесли представление после падения ребенка с моста

В Городищенском районе подросток получил травмы при падении в реку Юловка с моста. Несчастный случай стал возможен из-за отсутствия на мосту фрагмента асфальта, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области по итогам проверки.

Инцидент произошел 4 октября. Сооружение находится на балансе муниципального образования город Городище, однако договор на его обслуживание органом местного самоуправления не заключался.

Прокурор района внес представление главе администрации города и начальнику ОМВД России по Городищенскому району. Следственные органы проводят проверку по факту наличия в действиях должностных лиц признаков халатности (ст. 293 УК РФ).

Иван Сергеев