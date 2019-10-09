Конкурс по выбору сити-менеджера Барнаула состоится в феврале

Депутаты гордумы Барнаула назначили проведение конкурса по выборам главы муниципалитета на 6 февраля 2020 года. На сессии 33 депутата проголосовали за, три – воздержались.

В августе этого года сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку по собственному желанию. Сейчас его обязанности исполняет заместитель главы администрации Вячеслав Франк.

Согласно проекту документа, в состав конкурсной комиссии войдет десять человек. От гордумы войдут только единороссы: председатель Галина Буевич, вице-спикер Сергей Струченко и руководители трех комитетов – Иван Огнев (по законности и местному самоуправлению), Андрей Солодилов (по бюджету, налогам и финансам) и Валерий Касплер (по экономической политике и собственности). Губернатор Виктор Томенко назначит вторую половину представителей позже.

Юлия Сасевич