На дорожные объекты ЛДС в Новосибирске направят около 500 млн рублей

На дорожные объекты ледовой арены, строящейся в Новосибирске, будет направлено 495 млн руб. По словам первый заместитель председателя Госдумы Александра Жукова, средства будут вложены в строительство пяти объектов для обеспечения транспортной доступности к строящейся многофункциональной ледовой арене в Кировском и Ленинском районах Новосибирска. Дополнительное финансирование из федерального бюджета предоставлено региону в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0), сообщает пресс-служба облправительства.

Всего Новосибирская область в рамках проекта получит дополнительно в 2019 году 731,3 млн руб., следует из сообщения. «Надеюсь, в ближайшее время Правительство примет данное распоряжение и деньги пойдут в регион», – сказал Александр Жуков.

Ледовая арена строится в Новосибирске к чемпионату мира по хоккею среди молодежи, который пройдет в 2023 году.

Оксана Павлова