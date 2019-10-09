«Роскосмос» получил патент на способный маскироваться от спутников-шпионов аппарат

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на космический аппарат, умеющий изменять свою форму при приближении иностранного спутника-шпиона. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пояснение к патенту, зарегистрированному в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

«Изобретение обеспечивает возможность снижения заметности космического аппарата за счет изменения площади отражающей поверхности панели солнечных батарей»,— говорится в пояснении. Идея «Роскосмоса» состоит в создании панелей солнечных батарей, которые умеют трансформироваться из плоского состояния в полусферу, снижая тем самым площадь отражающей поверхности и общую заметность космического аппарата. Это нужно для маскировки от иностранных спутников-инспекторов, которые могут пройти мимо, не заметив космический аппарат.

В пояснении отмечено, что полусферы солнечных батарей «экранируют космический аппарат, так что его отражательные характеристики по отношению к зондирующему лазерному излучению аппарата-инспектора снижаются». «Сбой управления по курсу в ближней зоне поиска, в которой применяются технологии лидаров (использование лазерного луча для получения данных о местоположении объекта.— “Ъ”), уменьшает вероятность встречи космических аппаратов и противодействует проведению инспекции, тем самым увеличивая живучесть защищаемого космического аппарата»,— говорится в пояснении. После того как спутник-инспектор отходит на безопасное расстояние, солнечные батареи снова разворачиваются.

Агентство отметило, что спутниками-инспекторами называются космические аппараты, которые могут перемещаться по орбите, проводя с минимально возможного расстояния внешний осмотр, бесконтактную техническую диагностику, просушку и перехват информации с других спутников.