Основной кредитор завода им. Дзержинского прокомментировал ситуацию на предприятии

В УФНС по Пермскому краю не согласны с заявлением руководителя АО «АВИТЕК» Александра Иванова, что позиция налогового органа мешает заключить обществу контракт с ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Об этом „Ъ-Прикамье“ сообщили в ведомстве.

«Зная и понимая все обстоятельства дела о банкротстве завода, господин Иванов безосновательно обвиняет „мажоритарного“ кредитора завода, ФНС России, в противодействии»,— заявили в налоговой службе.

В сообщении говорится, что все действия налогового органа в рамках банкротства ЗиД строго регламентированы нормативными актами и нацелены на исполнение налогового законодательства и закона «О несостоятельности». Они не могут оказывать влияние на деятельность хозсубъектов и «тем более, влиять каким-то образом на заключение стратегическим предприятием государственных контрактов в рамках гособоронзаказа».

«Кроме того, господин Иванов не посчитал обязательным поставить в известность, что значительная сумма текущей задолженности завода по налоговым платежам образовалась именно в период его деятельности в качестве конкурсного управляющего ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“»,— говорят в УФНС. В налоговой службе отмечают, что именно из-за его действия (бездействия) арбитражный суд решил отстранить его от этой должности.

Напомним, в минувший понедельник представители коллектива предприятия уведомили администрацию о намерении провести митинг. Заводчане хотят привлечь внимание властей к проблемам ФГУП, которое может лишиться 75% от объема гособоронзаказа на 2020 год. Пока руководство предприятия не смогло договориться с производителем зенитных ракет АО «АВИТЕК», которое является основным партнером ЗИД, о сотрудничестве. На заводе опасаются, что основная часть коллектива останется без работы. При этом ФГУП с 2005 года находится в процедуре банкротства. Наиболее крупным кредитором предприятия является ФНС.