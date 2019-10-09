«Молот-Прикамье» победил в Воронеже

Пермский «Молот» продолжил свою выездную серию матчей. В Вронеже очередным соперником в рамках чемпионата ВХЛ стал ХК «Буран». Южане не слишком удачно выступают в нынешнем розыгрыше, занимая 27 место в турнирной таблице. «Молот - Прикамье» пропустив гол в первом периоде, затем сумел перехватить инициативу и забить три безответные шайбы. В итоге победа пермской команды со счетом 3-1. Голы на счету Александра Куваева и дважды отличился Артур Чувиляев. Этот успех позволили закрепиться « молотобойцам» в зоне попадания в плей-офф, среди первых 16 команд турнира. Следующим соперником «Молота-Прикамье» будет ХК «Тамбов».