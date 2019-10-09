Парк «Пермгорэлектротранса» достигнет 150 автобусов благодаря краевому минтрансу

Парк автобусов МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) в 2020 году может вырасти с нынешних 90 единиц до 144. По данным „Ъ-Прикамье“, краевой минтранс предложил мэрии Перми взять под управление 54 автобуса, которые краевое правительство покупает для межмуниципальных нужд. Помимо автобусов, ПГЭТ получит в обслуживание и межмуниципальные автобусы.

Собеседник в мэрии подтвердил, что такое предложение сделано. Сейчас стороны прорабатывают механизмы его решения.

Ранее сообщалось, что администрация Перми готовит предложения для депутатов по повышению эффективности ПГЭТ. В качестве одной из мер по снижению убыточности перевозок называлось увеличение парка до 150 машин.