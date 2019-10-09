С бывшего владельца «Вивата» и его жены суд взыскал более 58 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края 2 октября признал недействительной сделку по продаже имущества ООО «Виват-Трейд» - помещения площадью 1565 кв.м. на Уинской, 17 - жене учредителя общества Маргарите Юсуповой. Также суд определил взыскать с нее и Вадима Юсупова солидарно 58,196 млн руб.

Оспоренная конкурсным управляющим сделка была заключена 5 октября 2016 года. 25 января следующего года госпожа Юсупова передала обществу вексель номинальной стоимостью 5,596 млн руб., а также два сберегательных сертификата одного из банков с общим размером размещенного вклада 58, 196 млн руб. На следующий день ООО «Виват-Трейд» передало своему владельцу эти сертификаты в счет зачет взаимных однородных требований. Cуд согласился с позицией конкурсного управляющего, что, хотя требования по оплате нежилых помещений формально были соблюдены, но фактически сберегательные сертификаты в собственности госпожи Юсуповой не задержались.

В итоге они перешли к Вадиму Юсупову, а так как они являются супругами, собственник сертификатов фактически не изменился. При этом ООО «Виват-Трейд» лишился помещений по Уинской,17. Таким образом, сделка является притворной.

Также в определении суда указано, что на момент совершения сделки господин Юсупов был руководителем и учредителем «Виват-Трейда», то он знал о признаках неплатежеспособности общества. Поэтому в ее результате был причинен вред имущественным правам ООО и его кредиторам.

Напомним, арбитражный суд Пермского края признал «Виват-Трейд» банкротом 25 апреля 2017 года. Общая задолженность компании перед кредиторами — более 5 млрд руб. Процедура банкротства также введена в отношении Вадима и Маргариты Юсуповых.