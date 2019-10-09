Минпромторг считает преждевренными заявления о возможном росте цен на воду

Заявления о возможном росте цен или перебоях в поставках бутилированной питьевой воды из-за проведения эксперимента по маркировке преждевременны, заявил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Ранее «Известия» сообщили, что «Опора России» в письме главе Минпромторга Денису Мантурову выразила опасения по поставкам воды.

«До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения перебоев с поставками того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания»,— заявил господин Евтухов ТАСС, комментируя опасения «Опоры России». По его словам, маркируется множество других товаров, но оснований для роста цен для потребителя нет. Господин Евтухов отметил, что маркировка является эффективным средством борьбы с нелегальной продукцией.

«Опора России», по данным «Известий», сообщила господину Мантурову, что из-за маркировки могут возникнуть проблемы с поставками зарубежной воды. Объединение полагает, что иностранные производители могут отказаться от обязательной установки на бутылке цифрового кода до ее ввоза в страну.

По словам президента Союза производителей безалкогольных напитков Максима Новикова, доля иностранной воды на российском рынке составляет не более 1,5%. Основные бренды, по его словам,— Borjomi, Evian, Perrier.