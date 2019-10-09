Логоцентр не сбрасывают со счетов

Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» намерено получить 730 млн руб. долга за работы на крупнейшем долгострое Татарстана — Свияжском мультимодальном логистическом центре. В нем заморожено 8 млрд руб. госинвестиций. Арбитражный суд Татарстана рассматривает иск компании к заказчику — Главтатдортрансу, контракт с которым был заключен еще в 2013 году. Он не оплачивает работы, ссылаясь на то, что объект не сдан. ПСО заверяет, что подряд был завершен еще в 2016 году и в качестве доказательства представляет фото.



ПСО «Казань» экс-депутата Госсовета Татарстана Равиля Зиганшина через Арбитражный суд республики пытается взыскать с Главтатдортранса 583,2 млн руб. задолженности по оплате выполненных работ и 146,1 млн руб. процентов за просрочку с июля 2016 года по июль 2019 года. В апреле 2013 года стороны заключили государственный контракт: согласно данным kartoteka.ru, речь идет о втором этапе работ по созданию Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.

Свияжский логоцентр является одним из крупнейших долгостроев в Татарстане: он возводится у железнодорожной станции Свияжск, в устье реки Свияга в Зеленодольском районе Татарстана с 2007 года. Согласно концепции, он должен был стать крупнейшим транспортным узлом в Поволжье. Под комплекс было отведено 1,34 тыс. га территории. Проект был включен в федеральные целевые программы «Модернизация транспортной системы России на 2006–2010 годы» и «Развитие транспортной системы России на 2010–2015 годы».

В объект было вложено 8 млрд руб. госинвестиций: федеральный бюджет выделил 6,5 млрд руб., 1,5 млрд руб. — бюджет Татарстана. Сообщалось также о 4,5 млрд внебюджетных средств. В частности, на деньги Татарстана провели гидронамыв территории и электроснабжение площадки. За счет федерального бюджета была построена причальная стенка с возможностью приема любых типов грузовых судов, подъездные железнодорожные пути, автомобильная дорога с транспортной развязкой, соединяющей логоцентр с федеральной трассой М-7 «Волга». Было также модернизировано оборудование железнодорожной станции Свияжск.

Генеральным подрядчиком строительства логоцентра выступало ПСО «Казань». Его контракт только на возведение федеральных объектов составлял 3 млрд руб.

В дальнейшем проект предполагал создание портовых, контейнерных и складских зон, комплексов техобслуживания, стоянок для грузового транспорта, административно-сервисного центра. Планировалось, что логоцентр к 2015 году будет перерабатывать до 2 млн т контейнерных грузов и до 10 млн т строительных грузов в год и отправлять их железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

Однако в 2015 году был завершен только первый этап проекта. После этого федеральный центр передал построенные на его средства объекты в собственность Татарстана. В дальнейшей реализации проекта регион существенно не продвинулся. В частности, республике не удалось организовать на площадке строящегося логоцентра особую экономическую зону — к ее созданию планировалось привлечь турецкую ОЭЗ Gebze. В настоящее время единственным резидентом логоцентра является АО «Татфлот», принадлежащее ПСО «Казань».

В ПСО «Казань» и Главтатдортрансе не стали пояснять “Ъ” о существе контракта, обязательства по которому стали предметом судебного разбирательства.

На заседании арбитража представитель Главтатдортранса Нелли Тажиева сказала, что ведомство не может принять и оплатить работы ПСО «Казань», поскольку компания не предоставила исполнительно-техническую документацию. Юрист ПСО «Казань» Станислав Захаров ответил, что у заказчика есть доказательства выполнения контракта, в частности фотоматериалы и информация об объемах гидронамыва. «В контракте нет перечня исполнительной документации, который должен предоставляться. Я считаю, они злоупотребляют правом»,— заявил господин Захаров. Он попросил суд рассмотреть дело по имеющимся доказательствам.

Судья Гульсина Хисамова дала представителям Главтатдортранса время на принятие решения о проведении судебной экспертизы, чтобы снять вопросы к объему, стоимости и качеству работ, и отложила заседание на конец октября.

Отметим, что ПСО «Казань» испытывает финансовые затруднения, выплачивая долг по налогам в сумме 1,9 млрд руб., из-за которого компания едва не была признана банкротом, на чем настаивала Федеральная налоговая служба. ПСО «Казань» удалось добиться рассрочки погашения на год путем заключения с ФНС мирового соглашения. Кроме того, в сентябре 2019 года Арбитражный суд Татарстана обязал компанию выплатить 2,2 млрд рублей по двум искам ООО «Казань Экспо» (выставочный центр Kazan Expo).

Из-за долгов ПСО «Казань» могло лишиться контракта на строительство стартового стола космодрома «Восточный» стоимостью 38,7 млрд руб. В январе 2019 года вице-премьер России Юрий Борисов говорил, что «Роскосмос» лишил ПСО «Казань» подряда. Однако позднее пресс-служба ПСО «Казань» сообщила, что контракт не был расторгнут, и компания продолжила работы на объекте.

Эксперты разошлись во мнениях об исходе процесса. Даже если обязательства подрядчика по предоставлению исполнительной документации не прописаны в договоре, по требованию заказчика такая документация должна быть ему предоставлена, считает управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов. Эксперт подчеркивает, что без исполнительной документации «заказчик лишается не только возможности контролировать ход исполнения работ по контракту, но и, впоследствии, просто не сможет ввести сооружения в эксплуатацию».

Партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт отмечает, что непредставление подрядчиком исполнительной документации не является безусловным основанием для отказа в оплате выполненных работ. «В силу статьи 726 Гражданского кодекса РФ, отказываясь оплачивать переданные результаты подрядных работ по причине непередачи подрядчиком исполнительной документации, заказчик обязан доказать, что отсутствие такой документации исключает возможность использования принятого им объекта подряда по прямому назначению.

Необходимо представить доказательство такой невозможности»,— пояснил господин Иккерт.

Александр Шакиров