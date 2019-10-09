«СУ-10»: новая глава старой школы

Глава республики Радий Хабиров в минувшую субботу посетил уфимскую школу №44. В этом учебном году она вновь приняла учеников после реконструкции. За полтора года группа компаний «СУ-10» полностью обновила учебное заведение: вместо типичных невзрачных корпусов обновленная школа бросается в глаза своей внешней яркостью и современными материалами, которые были использованы в отделке. Радий Хабиров, прогулявшись по коридорам учебного заведения, классам, заглянув в столовую и спортзал, поздравив учителей в актовом зале школы, остался доволен увиденным.

В субботу, 5 октября, глава Башкирии Радий Хабиров посетил уфимскую полилингвальную школу №44 на улице Революционной. В этом учебном году она вновь открыла свои двери для школьников после реконструкции, которая длилась полтора года. Экскурсию по обновленному учебному заведению главе региона провел директор Азат Батыршин. Он показал Радию Хабирову светлые коридоры и классы, просторную столовую, спортивный зал и другие помещения школы. Руководитель республики посетил занятия школьников спортивной гимнастикой и борьбой, пообщался с сотрудницами столовой, поздравил учителей, которые собрались в актовом зале, с профессиональным праздником. «Школа, где вы работаете,— это пример того, какие учебные заведения у нас должны быть. Конечно, мы не сделаем все в один миг. Но будем стремиться к тому, чтобы наши школы были такими же хорошими и современными»,— заявил учителям Радий Хабиров.

Обновленная школа работает в одну смену. Она рассчитана на 1,3 тыс. человек. Реконструкция учебного заведения была довольно масштабной: генподрядчик — ГК «СУ-10» — фактически в 2,5 раза увеличил площадь учебного заведения. Теперь она составляет около 20 тыс. кв. м. Для этого компании пришлось снести несколько старых корпусов и на их месте построить новые — современные и безопасные. Отныне в школе целых четыре спортивных зала, мобильные компьютерные классы, кабинеты химии и биологии оборудованы лабораториями, отдельный зал для лекций и интерактивного обучения, кабинеты инженерно-технологического профиля с лабораторией робототехники, 3D-моделирования и прототипирования. ГК «СУ-10» сдала объект «под ключ»: компания не только отремонтировала школу, но и полностью оборудовала ее всем необходимым.

Вход в школу возможен только через турникет. При этом, чтобы избежать возможной давки, в школе предусмотрены два входа — ученики младших классов заходят через отдельный вход. Кроме того, у них отдельная столовая и спортивный зал. Не забыты также дети с ограниченными возможностями: в школе нет порогов и оборудованы тактильные дорожки.

Азат Батыршин рассказал Радию Хабирову, что школьники учатся на трех языках: русском, башкирском и английском. При желании дети могут выбрать для изучения второй иностранный язык.

Реконструкция школы №44 — один из нескольких проектов, которые группа компаний «СУ-10» реализует в рамках подготовки к 100-летию Башкирии. Общая сумма контракта составила 768,43 млн руб.

Генеральный директор группы компаний «СУ-10» Валерий Мансуров, который сопровождал Радия Хабирова по коридорам обновленной школы, отметил, что вкладываясь в строительство образовательных учреждений, страна инвестирует в свое будущее. «Глядя на детей, которые спустя два года вернулись в стены родной школы, видно, что они желают учиться. Тем более, когда мы, взрослые, предоставили для этого все условия,— заметил Валерий Мансуров.— Буквально недавно это была школа, которая устарела как физически, так и морально. Сегодня — это современное здание, в котором есть все для хорошей учебы».