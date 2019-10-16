Инвентаризация запасов вскрыла системные проблемы

Роснедра в начале октября завершили процесс инвентаризации нефтяных месторождений России для анализа эффективности налоговых льгот. По предварительной оценке, рентабельными можно считать 67% извлекаемых запасов, но эта цифра может оказаться завышенной из-за оптимистичных макроэкономических предпосылок и отсутствия поскважинного учета. Но все же инвентаризация была полезна для отрасли, если рассматривать ее как первый шаг к реформированию системы госэкспертизы запасов и созданию национального аудита.

Инвентаризация нефтяных запасов, выполняемая по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева,— фактически первая попытка государства получить полную оценку в этой области почти за 30 лет с момента перехода экономики на рыночные рельсы. Она стала возможной благодаря введению с 2016 года новой классификации запасов и принятию подзаконных актов, в которых вводится понятие экономики разработки месторождений и принципов подсчета рентабельных запасов.

Пока под инвентаризацию подпали только месторождения с запасами более 5 млн тонн. Мелкие месторождения были исключены из-за слишком большого объема работы с ними и незначительной репрезентативности запасов. Также был исключен ряд льготируемых месторождений со специальными налоговыми режимами, которые снизили перечень анализируемых месторождений до 600 с суммарными запасами 17 млрд тонн (60% от запасов нефти РФ). При этом в перспективе для получения более точной картины об экономике разрабатываемых запасов выведенные из периметра инвентаризации месторождения должны будут пройти экономическую оценку.

По предварительным данным ГКЗ, порядка 67% от текущих извлекаемых запасов нефти, прошедших экспертизу, признаны рентабельными на 1 января 2019 года. При этом анализ подтвердил, что данные государственного баланса существенно завышают объем запасов, которые можно добыть при существующих технологиях и макроэкономических условиях.

Зависимость от макроэкономических сценариев

Инвентаризация показала сильную зависимость объема рентабельных запасов от входящих макроэкономических условий. Оценка ГКЗ основана на подходах, приближенных к международным стандартам, когда цена на нефть и обменный курс берутся как средние за год, предшествующий оценке. Для инвентаризации использовались показатели в $69 за баррель Юралс и 63 руб. за доллар соответственно. В то же время для бюджетного планирования и анализа эффективности действующих и новых льгот в нефтедобыче планируется использовать сценарий Минэкономразвития (предполагает уровень $40 за баррель в реальном выражении при укреплении рубля).

Из-за одновременного снижения цены на нефть и обменного курса в сценариях ведомства сократился объем рентабельных запасов почти вдвое по сравнению с оценкой ГКЗ. Этот результат представляется заниженным. Как показывает практика, добывающие компании при бизнес-планировании не ориентируются на подход Минэкономразвития, их базовый сценарий рассчитывается при ценах на уровне $55–60 за баррель.

Таким образом, использование сценария МЭР не только приводит к занижению рентабельных запасов, но и несет определенные регуляторные риски для отрасли. Так, исходя из параметров ведомства, в 2024 году должны произойти одновременный рост доли льготируемой добычи, сокращение производства нефти и снижение цены. Все эти факторы приводят к значительному виртуальному снижению бюджетных поступлений от нефтяных компаний. Это может подтолкнуть фискальных регуляторов к парадоксальному и необоснованному решению об увеличении налоговой нагрузки на отрасль, которая, в свою очередь, приведет к дополнительным сокращениям добычи и доходов бюджета. Очевидно, сценарий Минэкономразвития непригоден для оценки рентабельных запасов и в среднесрочной перспективе его использование для принятия стратегических решений в отрасли невозможно.

Вскрытые недостатки системы

Также в процессе инвентаризации оказалось, что принятая практика оценки на уровне эксплуатационных объектов (часть месторождения, разрабатываемая единой сеткой скважин) приводит к искажению величины запасов по сравнению с детализацией на уровне скважин. Это связано с тем, что в профиль добычи при пообъектном расчете вместе с рентабельными текущей добычей и новым бурением включаются неэффективные операции и геолого-технологические мероприятия. Вероятна и обратная ситуация — убытки от бурения приводят к преждевременному окончанию рентабельного срока разработки, хотя в отсутствие бурения действующий фонд скважин работает с прибылью. В этом случае величина запасов оказывается занижена. При оценке на уровне скважин это невозможно.

В процессе инвентаризации только 96 месторождений были подсчитаны на уровне скважин. В профильных ведомствах и компаниях понимают, что лишь поскважинный расчет может использоваться для корректной оценки эффективности действующих и новых льгот на разрабатываемых месторождениях. Это означает, что для выполнения следующей части поручения Дмитрия Медведева результаты инвентаризации не вполне пригодны и компаниям придется делать дополнительную работу по детализации оценки с уровня эксплуатационных объектов на скважины.

Но сделать это для всех месторождений в поставленные сроки невозможно. Для корректного разбиения профиля добычи на скважины нужны актуальные гидродинамические модели месторождений. Их поддержание — это достаточно трудоемкая задача, требующая другого уровня цифрового развития компаний. На практике недропользователи актуализируют модели не для месторождения целиком, а для отдельных его секторов, где планируются новые операции (бурение или геолого-технические мероприятия). В результате для корректного анализа эффективности налоговых льгот будет использоваться меньше половины от запасов, прошедших инвентаризацию, которые, в свою очередь, составляют 60% от всех запасов нефти в России.

Даже по эксплуатационным объектам компании готовили необходимую для инвентаризации информацию с большим трудом. Полноценная экспертиза технологических решений, особенно в случае существенных отклонений факта и бизнес-планов от согласованных ранее проектных уровней, в такие сроки не могла быть проведена. Анализ экономики затруднялся нехваткой корректной базы нормативов затрат. Последнее связано с недавним введением экономики в классификацию запасов и отсутствием требований к их расчетам. При этом формально понятия рентабельно извлекаемых запасов в самой классификации до сих пор нет — этот термин введен только в сопутствующих подзаконных актах.

Сама система государственной экспертизы в принципе подразумевает гораздо более детальное и длительное рассмотрение проектно-технической документации, чем это было предусмотрено инвентаризацией. Для каждого месторождения эта процедура обычно происходит лишь раз в 3-5 лет. Понятно, что за такой период данные о геологическом строении и параметрах разработки устаревают, плановые уровни добычи отклоняются от факта, меняются экономические условия. Даже те документы, которые были согласованы 1-2 года назад, уже могут потерять актуальность.

В результате у государства сегодня по-прежнему нет актуальной информации о состоянии разработки всех месторождений, а инвентаризация дает лишь некоторое представление о той части запасов, для которой она была проведена.

Что дальше?

Очевидно, что для увеличения достоверности оценки запасов, в том числе для повышения эффективности налоговой политики, необходимо перейти на поскважинный расчет. Для этого требуется ввести дополнительные требования к формату предоставляемых на экспертизу технологических данных. В частности, улучшить качество гидродинамических моделей. Кроме того, следует ежегодно обновлять информацию по объемам бурения и геолого-технических мероприятий, движения фонда скважин, их продуктивности. Переход на ежегодную инвентаризацию запасов позволит государству получить актуальную и объективную картину состояния минерально-сырьевой базы.

Инвентаризация по своему смыслу очень близка к аудиту запасов. Большинство российских (так же, как и западных) нефтегазовых компаний ежегодно заказывают его у DeGolyer & MacNaughton и Miller & Lents. При этом иностранные аудиторы в ходе работы покрывают значительно большее количество месторождений и объем запасов, чем это предусмотрено инвентаризацией, причем не только нефти, но и газа. А на фоне ввода все новых санкций передача информации о финансовом и технологическом состоянии российских компаний иностранным аудиторам угрожает безопасности России.

Складывается ситуация, когда крупнейшие иностранные консультанты получают наиболее полные сведения о российских недрах в детальной разбивке, включая инженерные данные по скважинам, экономике, а также планы разработки месторождений, подробности лицензионных обязательств и т. п. Эти данные могут использоваться для поиска слабых мест и целенаправленного ужесточения санкций, что может иметь гораздо более серьезные последствия для отрасли, чем это было до сих пор.

Поэтому для проведения ежегодной инвентаризации и снятия санкционных рисков необходимо ввести национальный аудит запасов. Создание сегмента национальных аудиторских компаний и передача им возможности оперативной оценки рентабельных запасов без изменения геологических и гидродинамических моделей, а также проектных решений, утвержденных ранее в рамках государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и согласования технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, позволят проводить ежегодную инвентаризацию запасов, а также повысят эффективность государственной энергетической политики и обеспечат информационную безопасность России.

В среднесрочной перспективе это будет способствовать развитию финансового рынка и улучшению инвестиционного климата благодаря повышению прозрачности отчетности в рамках российской классификации запасов и развитию новых инструментов кредитования. Снизит расходы недропользователей на подсчет запасов из-за исключения дублирования оценки запасов (государственная экспертиза и аудит запасов по международным стандартам) и будет способствовать увеличению конкуренции на рынке аудиторских услуг. В перспективе облегчит привлечение заемных средств от российских и иностранных банков при распространении на первом этапе принципов национального аудита на страны БРИКС.

В целом можно сказать, что проведенная инвентаризация запасов задала правильный вектор для реформирования государственной политики в сфере недропользования и налогообложения нефтяной отрасли. Это первый значительный шаг по повышению прозрачности и эффективности, дело за малым — созданием условий для ежегодного мониторинга и анализа. Осталось сделать правильные выводы и заняться реформированием системы недропользования и налогообложения. Следующий логический шаг – принятие новой классификации запасов твердых полезных ископаемых и проведение инвентаризации их запасов.

Григорий Выгон, управляющий директор VYGON Consulting