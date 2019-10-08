Безопасность полетов с национальными особенностями

В России начали работать над государственной системой безопасности полетов. Она, по замыслу авторов соответствующего законопроекта, будет базироваться на нормах Международной организации гражданской авиации (ICAO), однако в нее будет заложена возможность отклоняться от международных требований. Юристы и эксперты отмечают, что положения системы не должны вступать в прямое противоречие с международными нормами, иначе зарубежные страны получат основания для запрета пролета российских судов над их территорией.

Депутат Владимир Гутенев внес в Госдуму законопроект, наделяющий правительство РФ полномочиями по созданию государственной системы управления безопасностью полетов воздушных судов. Система будет опираться на правила Международной организации гражданской авиации (ICAO), но полностью копировать ее не будет. В Минтрансе поддерживают проект.

Сегодня полномасштабной системы управления безопасностью полетов в России нет, говорят собеседники “Ъ” на рынке авиаперевозок.

У правительства есть разрозненные документы, которые не отвечают требованиям ICAO.

Владимир Гутенев объяснил “Ъ”, что система будет разработана «исходя из национальных интересов без жесткой привязки к ICAO, чтобы сократить зависимость от непредсказуемых шагов извне». По его словам, при возникновении аварийных ситуаций на авиатранспорте инспекции ICAO зачастую делают замечания об отсутствии в России государственной программы безопасности воздушных полетов. Законопроект должен сформировать условия для создания такой системы.

Государственная система будет сформирована на основе приложения 19 Конвенции о международной гражданской авиации. В нее войдут в том числе политика и цели в области обеспечения безопасности полетов, управление рисками, обеспечение безопасности и популяризация вопросов безопасности полетов на государственном уровне.

«Правила будут очень близки к ICAO, но мы оставим возможность не реагировать сразу на их изменения: документ ICAO крайне подвижен»,— говорит депутат.

Он уверен, что система даст возможность качественно повысить безопасность полетов в России.

Старший юрист корпоративной практики юридической компании «Кроу СиАрЭс Право» Сергей Казаков считает, что при разночтениях российских правил обеспечения безопасности полетов с международными можно ожидать противодействия со стороны иностранных авиавластей. «Главное, чтобы не было прямых противоречий»,— говорит юрист.

Глава Infomost Борис Рыбак отмечает, что в случае кардинального несоответствия системы обеспечения безопасности полетов РФ рекомендациям, а по сути требованиям ICAO организация может выпустить негативное техническое заключение. Документ может стать основой для решения национальных авиавластей запретить пролет судам российских авиакомпаний над их территорией.

Герман Костринский