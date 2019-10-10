Обзор нового Land Rover Defender

«Ленд Ровер Дефендер» появился более 70 лет назад и считается долгожителем мира внедорожников. Причем до 2016-го года это легендарное авто не подверглось существенным изменениям, даже по части атрибутов комфорта, которые, надо признать, уже значительно устарели

В 2011 году был представлен концепт Land Rover DC100. Однако о нем все благополучно и надолго забыли. Дебют «Дефендера» 21-го века состоялся только в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте.

Изменения дизайна

Land Rover Defender продолжат выпускать в короткой 90-й версии и в длинной — 110-й. Ожидается появление пикапа и сверхдлинной модификация автомобиля.

У нового внедорожника отсутствует рама. Его перевели на несущий кузов из алюминия. При этом жесткость на кручение у модернизированного варианта составляет 29 000 Нм/градус, что обеспечит ему необходимую прочность.

В крыше кузова для задних пассажиров предусмотрено окошко. Это дань традициям, соблюдение которых является характерной для британцев. У кузова есть защитное прорезиненное покрытие, чтобы он не царапался. Кроме того, на распашной задней двери сохранилась запаска.

Интерьер

В плане интерьера появилось несколько опций, которых не было у предшественников. Это цветной проекционный дисплей, мультимедийная система с 10-тидюймовым экраном, салонное «видеозеркало», LED-оптика «по периметру» и пр.

Джойстик автоматической трансмиссии находится на центральной консоли. Это связано с тем, что 1-ый ряд в стандартной комплектации «короткой» версии может быть 3-хместным, с откидной центральной секцией. 2-ой ряд на всех авто разделен на секции, размеры которых находятся в соотношении 40:20:40. Для 5-дверной модели можно заказать также 3-ий ряд сидений.

Таким образом, у «Дефандера90» 6 посадочных мест, а у Defender 110 — от 5 до 8.

Фото: ИП Новиков

Объем багажника для «укороченного» варианта от 397 до 1563 л. Длинный вариант вмещает 231 л в 3-хрядной версии и 646 л в 2-хрядной. Однако «под завязку» багажник можно наполнить и вещами объемом в 2380 л.

Покупатель может заказать сдвижную секцию крыши из ткани. Это позволит превращать авто в «кабриолет» и даст возможность пассажирам 2-го ряда вставать в полный рост.

Еще одно новшество — особое покрытие пола салона со специальными водостоками. Такое интерьерное решение позволяет мыть салон «Дефендера» непосредственно из шланга, также присутствующего в обширном списке «заводских» аксессуаров.

Таким образом, новая модификация стала намного более современной и комфортной.

Проходимость и возможность совершать подвиги на дороге

Жесткие мосты заменили 2-хрычажной схемой спереди и многорычажками сзади. Клиренс может задираться до внушительного 291 мм, т. е. становиться на 75 мм выше базового уровня.

«Дефендер» не боится бродов до 90 см, а ход подвески составляет до полуметра. Пневматика позволяет поднимать кузов авто на максимальную высоту, и осуществлять въезд и съезд под углами в 38 и 40 градусов. Особенность модернизированного варианта — возможность двигаться вперед с боковым уклоном до 45 градусов.

Механическая коробка передач заменена 8-ступенчатым автоматом. Благодаря этому обстоятельству, от водителя, решившего совершать внедорожные подвиги, не требуется высокой квалификации.

Land Rover Defender в базовой комплектации оснащается полным приводом, задней межколесной и межосевой блокировками и пр.

Авто оснащено электронной системой Terrain Response 2, являющейся фирменной разработкой автоконцерна. Она обладает множеством возможностей, включая тонкую настройку параметров и режим Wade для преодоления бродов.

Еще одна полезная опция, не являющаяся новшеством и реализованная на других моделях Ленд Ровера, — функция «прозрачный капот», позволяющая выводить на экран медиасистемы изображение с передней камеры, с наложенными передними колесами.

Всего производителем заявлено три двигателя: 2-хлитровые дизельные моторы семейства Ingenium в 200 и 240 л.с. и бензиновый, функционирующий в составе мягкого гибрида, рассчитанный на 400 л.с. Это позволяет достигать скорости в сотню км. ч. всего за 6 секунд.

На выбор покупателям предложены 6 вариантов оснащения. Однако даже в базовой комплектации авто оснащается светодиодными фарами, 2-хзонным климат-контролем, электрообогревом лобового стекла и пр.

В Россию Land Rover Defender, скорее всего, попадет 2020 году. Мощность российских авто по сравнению с теми, что предназначены для европейского рынка, может немного отличаться. Устанавливаемые на них моторы собираются перевести на класс «Евро-5», который считается более низким по экологическим. Влияние на такое решение оказывают и соображения налоговой выгоды.

У нас в стране авто будет продаваться по цене в пределах 3,5 млн рублей за 5-дверную машину.

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