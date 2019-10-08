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«РВК-Воронеж» осваивает современные технологии замены сетей

Фото: РВК-Воронеж

«Росводоканал Воронеж» совершенствует технологии прокладки сетей водоотведения в областном центре. В частности, компания рассматривает возможность модернизации канализационных линий с применением стеклопластиковых трубопроводов. Обучающий семинар с демонстрацией технических характеристик материалов был проведен для специалистов водоканала.


Стеклопластиковые трубы, в отличие от стальных, чугунных и полиэтиленовых, легко и удобно монтируются. Для монтажа не требуются сварка, соединительные раструбы, дополнительные уплотнители и герметики. Как утверждают производители, в процессе изготовления труб используется специальная защита от ультрафиолетовых лучей и дополнительное утепление, предохраняющее от отрицательных температур. Интенсивная эксплуатации таких труб при температурах от -50°С до +60°С рассчитана на срок не менее полувека.

«Сейчас мы рассматриваем возможность использования таких трубопроводов на напорной и самотечной канализации. Первый объект, где эти материалы в Воронеже применены, уже функционирует. Частично стеклопластиком проложен коллектор, проходящий по улице Сочинская. Трубопровод протяжённостью почти полтора километра был сдан в эксплуатацию в прошлом году, и сейчас нареканий к инновационному участку у нас нет», - рассказал начальник участка транспортировки канализационных стоков «РВК-Воронеж» Виталий Максимов.

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